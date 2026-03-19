Savaş Hindistan rupisini vurdu: Rekor kayıp

Küresel risklerin artması ve ABD dolarının güç kazanmasıyla Hindistan rupisi darbe aldı. Rupinin USD/INR paritesi yüzde 0,2 artarak 93,318 seviyesine çıktı. Bu, şimdiye kadarki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Brent petrol Perşembe günü 110 doların üzerine çıkarken Asya seansında yükselişine devam etti. ABD doları yükselirken gelişmeler rupi üzerinde baskıya neden oldu.

Yükselen petrol fiyatları ithalatçı olan Hindiastan ekonomisi için büyük bir soruna neden oluyor.