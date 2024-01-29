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Singapur Para Otoritesi para politikasında değişikliğe gitmedi

Singapur Para Otoritesi (MAS), üst üste üçüncü toplantısında da piyasa beklentileri doğrultusunda parasal ayarlarında değişikliğe gitmedi.

Oluşturma Tarihi 29 Ocak 2024 09:21

Son Güncelleme Tarihi 29 Ocak 2024 09:21

Singapur'da ülkenin merkez bankası olarak kabul edilen MAS'tan yapılan açıklamada, mevcut para politikası ayarları uygun kaldığı sürece Singapur dolarının nominal efektif döviz kuru(S$NEER) politikası bandında hakim olan değerlenme oranının sürdürüleceği belirtildi.

MAS, politika aralığının sürekli değer kazanmasının ithal enflasyonu ve yurt içi maliyet baskılarını frenlemeye devam edeceğini ve böylece orta vadeli fiyat istikrarının sağlanacağını belirtti.

Banka, politika bandının genişliğinde ve merkezlendiği seviyede herhangi bir değişiklik olmayacağını ifade etti.

MAS, 2024 yılında para politikası kurulunun üç ayda bir toplanması kararı almıştı. Daha önce sadece nisan ve ekim aylarında açıklanan "Para Politikası Raporu", bu yıl ilki bugün yayımlanan olmak üzere, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere dört kere yayımlanacak.

Singapur'da enflasyon 2022 yılı Ekim ayında yüzde 7,5 zirvesini gördükten sonra, gerilemeye başladı. Enflasyon en son Aralık ayında yüzde 3,7 olarak açıklandı.

MAS'ın para politikası, küçük ve açık ekonomide fiyat istikrarını korumak için etkili bir araç olarak gördüğü Singapur döviz kuruna odaklanıyor.

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