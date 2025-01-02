Singapur'un ekonomik büyümesi yükseliyor

Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın açıkladığı il tahminlere göre, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) geçen yıl %4,0 arttı. Bu, 2023'teki %1,1'lik artışın oldukça üzerinde bir rakama işaret etti.

Singapur'un GSYH'sine büyük bir katkıda bulunan imalat, bir yıl öncesine göre 2024'te %3,5 büyüdü. İmalat sektörü 2023'te %4,3 daralmıştı. İmalattaki toparlanma kısmen küresel elektronik talebindeki artış, enflasyonun istikrarı ve büyüme iyimserliğini besleyen parasal koşulların gevşemesiyle desteklendi.

Hizmet üreten endüstriler 2023'teki %2,3'lük büyümeye kıyasla 2024'te %4,1 büyüdü. 2024 yılının dördüncü çeyrek büyümesi bir yıl öncesine göre %4,3 arttı. Bu, üçüncü çeyrekte kaydedilen %5,4'lük büyümeden daha yavaş bir büyümeyi gösterdi.

Singapur ekonomisi, mevsimsel olarak düzeltilmiş bazda dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0,1 büyüdü.