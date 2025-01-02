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Singapur'un ekonomik büyümesi yükseliyor

Singapur ekonomisi 2024'ün son çeyreğinde daha yavaş bir hızda büyüdü, ancak imalat ve hizmet üreten endüstrilerdeki genişleme sayesinde yılın tümünde büyüme hızlandı.

Oluşturma Tarihi 02 Ocak 2025 09:52

Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın açıkladığı il tahminlere göre, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) geçen yıl %4,0 arttı. Bu, 2023'teki %1,1'lik artışın oldukça üzerinde bir rakama işaret etti.

Singapur'un GSYH'sine büyük bir katkıda bulunan imalat, bir yıl öncesine göre 2024'te %3,5 büyüdü. İmalat sektörü 2023'te %4,3 daralmıştı. İmalattaki toparlanma kısmen küresel elektronik talebindeki artış, enflasyonun istikrarı ve büyüme iyimserliğini besleyen parasal koşulların gevşemesiyle desteklendi.

Hizmet üreten endüstriler 2023'teki %2,3'lük büyümeye kıyasla 2024'te %4,1 büyüdü. 2024 yılının dördüncü çeyrek büyümesi bir yıl öncesine göre %4,3 arttı. Bu, üçüncü çeyrekte kaydedilen %5,4'lük büyümeden daha yavaş bir büyümeyi gösterdi.

Singapur ekonomisi, mevsimsel olarak düzeltilmiş bazda dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0,1 büyüdü.

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