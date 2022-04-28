Son dakika haberi...Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-II Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşuyor. Kavcıoğlu, "Ekonomimizin istihdam oluşturma kapasitesinin sürekli arttığını gözlemliyoruz. Salgın sonrası istihdam artışlarına sanayi sektörü güçlü katkı veriyor. Türkiye salgın sonrasında OECD'de istihdamını en çok artıran ülke oldu" dedi.

Kavcıoğlu Rusya-Ukrayna çatışmasının küresel ekonomiyi emtia ve tedarik zinciri kanalları üzerinden etkilediğini belirterek "arz ve tedarik sorunları henüz düzelme eğilimine girmedi. Ticaret ortaklarımızdaki büyüme beklentileri aşağı yönlü güncellenmekte. Dünyada manşet ve çekirdek enflasyon yüksek seviyelere ulaştı" değerlendirmesini yaptı.

"BÜYÜMEYE EN ÇOK SANAYİ VE HİZMETLER SEKTÖRÜ KATKI VERDİ"

Kavcıoğlu Türkiye ekonomisine dair "Büyümeye en büyük katkı sanayi ve hizmetlerden geldi. Ekonomik faaliyetlerde iyileşme eğilimi devam ediyor. İlk çeyrek verileri iktisadi faaliyetteki kompozisyonun iyileşmekte olduğuna işaret etmekte. Yatırım harcamaları güçlü bir artış eğiliminde. Önümüzdeki dönemde istihdam artışının devamını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Rusya ve Ukrayna'ya ihracatın azalırken AB'ye ihracatın arttığını, bu nedenle kayıpların telafi edildiğini kaydeden Kavcıoğlu şu açıklamaları yaptı:

LİRALAŞMA STRATEJİSİ VURGUSU

"Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle ithalat ilk çeyrekte yükseldi. Miktar bazında ihracat ithalata karşı belirgin iyileşme gösterdi. Liralaşma stratejisi çerçevesinde kredilerin büyüme hızı ve kompozisyonu fiyat istikrarıyla uyumu hale getirilecektir. "

Enflasyona dair ise Kavcıoğlu "İlk çeyrekte küresel emtia fiyatlarındaki güçlü artış enflasyondaki yükselişin ana belirleyicisi oldu. Yüksek seyreden taşımacılık maliyetleri gibi arz yönlü unsurlar enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNLERİ BELLİ OLDU

Enflasyonun 2022 yıl sonunda %42,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2023 yıl sonunda %12,9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun, %70 olasılıkla 2022 yılı sonunda %38,7-46,9 aralığında orta noktası %42,8 gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Merkez Bankası'nın 2022 ve 2023 yılı içni petrol fiyatları tahmini netleşti. Buna göre TCMB'nin 2022 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 102,2 dolar, 2023 yılı için tahmini 93,9 dolar oldu.

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