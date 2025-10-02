S&P: ABD'de hükümetin kapanması ekonomik belirsizliği artırıyor

CANLI BORSA
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, hükümetin kapanmasının ABD'de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesine hafif bir darbe vuracağı ancak ekonomik belirsizliği artırdığını bildirdi.

S&P Global'den yapılan açıklamada, her hafta için kapatmanın büyümeyi 0,1-0,2 puan azaltabileceğinin tahmin edildiği bildirildi. Bu tahminin önceki kapanmaların etkilerine dayandırılarak yapıldığı aktarılan açıklamada, federal çalışanların kapanma sona erdikten sonra geriye dönük maaşlarını almaları dolayısıyla kaybedilen GSYH büyümesinin genellikle kısmen telafi edildiği vurgulandı.

Açıklamada, yıllık federal fonların onaylanmasının Temsilciler Meclisi'nde basit çoğunluğa ve Senato'da 60 oy barajına bağlı olduğu anımsatılarak, Kongre'deki dağılım göze alındığında kapanmanın sona ermesinin parti çizgileri ötesinde müzakereleri gerektirdiği ifade edildi.

Hükümetin kapanmasının genellikle genel ekonomi üzerinde marjinal bir etkiye sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, ancak ikincil etkilerin zamanla artabileceği kaydedildi.

Açıklamada, hükümetin kapanması dolayısıyla önemli ekonomik verilerin açıklanmasındaki uzun süreli bir gecikmenin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası görünümüne belirsizlik katacağı vurgulandı.

Fed'in parasal gevşemenin büyük ölçüde verilere bağlı olduğunu vurguladığına değinilen açıklamada, "Mevcut koşullar altında, bu yıl sonuna kadar iki kez daha 25 baz puanlık faiz indirimi ve 2026'da 50 baz puanlık bir gevşeme daha bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

