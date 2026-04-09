S&P'den Türkiye için kredi notu beklentisi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global’in nisan ayında gerçekleştirmesi planlanan Türkiye değerlendirmesine ilişkin beklentiler netleşti. Piyasa tahminlerine göre, Türkiye’nin kredi notunun “BB-”, görünümünün ise “durağan” seviyesinde sabit tutulması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 09 Nisan 2026 11:53

Toplam 18 ekonomistin katıldığı ankette, 16 ekonomist görünümün değişmeyerek "durağan" kalacağını öngörürken, 2 ekonomist ise görünümün "pozitif"e yükseltilebileceği görüşünü paylaştı.

Ankete Ahlatcı Yatırım, BVeri Danışmanlık, Bürümcekçi Araştırma, Colendi Menkul, Deniz Yatırım, Fiba Yatırım, GCM Yatırım, Gedik Yatırım, İnfo Yatırım, İş Portföy, Kuveyt Türk Yatırım, OYAK Yatırım, Pariterium Danışmanlık, Pusula Yatırım, Sagam Danışmanlık, Spinn Danışmanlık, Şeker Yatırım ve Yatırım Finansman gibi kurumlar katıldı.

S&P Global, son olarak 1 Kasım 2024'te Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-" seviyesine yükseltmiş, görünümünü ise "pozitif"ten "durağan"a çekmişti.

Kurumun 2026 takvimine göre Türkiye için ilk değerlendirme tarihi 17 Nisan 2026 Cuma olarak belirlenmiş durumda. Ancak S&P Global'in her zaman bu tarihlerde rapor yayımlama zorunluluğu bulunmuyor. Değerlendirme yapılması halinde açıklamanın Türkiye saatiyle 23.30 sonrasında gelmesi bekleniyor.

Takvime göre Türkiye için ikinci planlı değerlendirme tarihi ise 16 Ekim 2026 olarak öngörülüyor. Öte yandan Fitch ve Capital Intelligence genellikle belirlenen tarihlerde rapor yayımlarken, S&P Global, Moody's ve Scope gibi kuruluşlar zaman zaman bu tarihleri pas geçebiliyor.

