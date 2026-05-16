SPK'dan iki bankaya 116 milyar TL'yi aşan borçlanma onayı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Halk Bankası tarafından gerçekleştirilecek toplam 100 milyar liralık borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Halkbank'ın 50 milyar liralık tahvil/finansman bonosu ile 50 milyar liralık sermaye benzeri borçlanma aracı ihracını uygun buldu.

ŞEKERBANK VE ALVES KABLO'YA DA ONAY ÇIKTI

Kurul ayrıca, Alves Kablo Sanayi ve Ticaret için 1 milyar liralık tahvil/finansman bonosu ihracına izin verirken, Şekerbank adına yapılacak 350 milyon dolarlık tahvil/finansman bonosu ve sermaye benzeri borçlanma aracı ihracını da onayladı.

SPK, Değer Varlık Kiralama tarafından planlanan 3 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ile Emlak Konut Varlık Kiralama tarafından ihraç edilecek 650 milyon dolarlık sahipliğe dayalı ve alım satıma dayalı kira sertifikasına da izin verdi.

GARANTİ YATIRIM'A SİSTEM KESİNTİSİ CEZASI

Kurul, sistem kesintisi nedeniyle emir iletim kanallarına erişim sağlanamaması sebebiyle Garanti Yatırım Menkul Kıymetler hakkında 4 milyon 435 bin 27 lira 79 kuruş tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SERMAYE ARTIRIM BAŞVURULARI KABUL EDİLDİ

SPK, Colendi Menkul Değerler sermayesinin 110 milyon liradan 220 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliğini uygun bulurken, Başkent Menkul Değerler sermayesinin 220 milyon liradan 300 milyon liraya yükseltilmesine de izin verdi.

Kurul ayrıca portföy yönetim şirketlerinin sermaye artırımı taleplerini de olumlu değerlendirdi. Buna göre, Ak Portföy Yönetimi sermayesini 30 milyon liradan 100 milyon liraya, Destek Portföy Yönetimi 75 milyon liradan 175 milyon liraya ve Oragon Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi ise 47 milyon liradan 75 milyon liraya çıkaracak.