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TCMB'den 2 TL depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 600 milyar lira ve 20 milyar lira tutarında iki TL depo alım ihalesi açtı.

Oluşturma Tarihi 20 Şubat 2025 15:48

TCMB'nin, 21 Şubat vadeli 600 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 515 milyar 768 milyon lira olarak kayıtlara geçti. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

Bankanın 20 Mart vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 14 milyar 350 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45,93 maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,95 olarak gerçekleşti.

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