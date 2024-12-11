Tesla'dan en yüksek haftalık satış

ABD'li otomobil üreticisi Tesla Aralık ayının ilk haftasında Çin'de 21.900 elektrikli araç satarak 2024 yılının dördüncü çeyreğindeki en yüksek haftalık satış rakamına ulaştı.

Nadir görülen haftalık satış açıklaması, Tesla'nın Kasım ayında 73.000'i aşan satışlarla bu yıl Çin pazarındaki en iyi ayını kaydetmesinin ardından geldi.

Tesla'nın Model Y'si geçtiğimiz yıl 556.000 adetlik satışla Çin'de en çok satan binek araç oldu. ABD'li elektrikli araç devi, BYD'nin başını çektiği maliyet düşürme rekabetinin ortasında zemin kaybederken, Model Y için ödenmemiş kredilerde zaman sınırlı 10.000 yuan (1.375,89 $) indirim ile yıl sonu için Çin teşviklerini artırdı.