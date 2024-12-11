CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Tesla'dan en yüksek haftalık satış

Tesla'dan en yüksek haftalık satış

ABD'li otomobil üreticisi Tesla Aralık ayının ilk haftasında Çin'de 21.900 elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Böylece, 2024 yılının dördüncü çeyreğindeki en yüksek haftalık satış rakamına ulaştı.

Oluşturma Tarihi 11 Aralık 2024 08:56

ABD'li otomobil üreticisi Tesla Aralık ayının ilk haftasında Çin'de 21.900 elektrikli araç satarak 2024 yılının dördüncü çeyreğindeki en yüksek haftalık satış rakamına ulaştı.

Nadir görülen haftalık satış açıklaması, Tesla'nın Kasım ayında 73.000'i aşan satışlarla bu yıl Çin pazarındaki en iyi ayını kaydetmesinin ardından geldi.

Tesla'nın Model Y'si geçtiğimiz yıl 556.000 adetlik satışla Çin'de en çok satan binek araç oldu. ABD'li elektrikli araç devi, BYD'nin başını çektiği maliyet düşürme rekabetinin ortasında zemin kaybederken, Model Y için ödenmemiş kredilerde zaman sınırlı 10.000 yuan (1.375,89 $) indirim ile yıl sonu için Çin teşviklerini artırdı.

İlginizi Çekebilir
Suriye Merkez Bankası: Mevduatlarınız güvende çalışmaya devam ediyoruz Suriye Merkez Bankası: Mevduatlarınız güvende çalışmaya devam ediyoruz 09 Aralık 2024 16:50
Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni geriledi Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni geriledi 09 Aralık 2024 14:19
İngiltere, AB ile ticari ilişkilerini geliştirmek istiyor İngiltere, AB ile ticari ilişkilerini geliştirmek istiyor 09 Aralık 2024 14:15
Emtia piyasasında gıda pozitif ayrıştı Emtia piyasasında gıda pozitif ayrıştı 09 Aralık 2024 13:02
Brent petrolde arz endişeleri yaşanıyor Brent petrolde arz endişeleri yaşanıyor 09 Aralık 2024 11:41
Çin’de tüketici ve üretici fiyatlarında deflasyon eğilimi sürüyor Çin'de tüketici ve üretici fiyatlarında deflasyon eğilimi sürüyor 09 Aralık 2024 10:03
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı 09 Aralık 2024 09:46
Japonya GSYH’sını yukarı yönlü revize etti Japonya GSYH'sını yukarı yönlü revize etti 09 Aralık 2024 09:33
ABD Bitcoin spot ETF’lerine 10 milyar dolar giriş oldu ABD Bitcoin spot ETF'lerine 10 milyar dolar giriş oldu 09 Aralık 2024 09:30
Fitch: Çin’in mali desteği artırması gerekebilir Fitch: Çin'in mali desteği artırması gerekebilir 09 Aralık 2024 09:26
UBS: ABD’nin tarife uygulamaları 2025’te piyasaları sarsabilir UBS: ABD'nin tarife uygulamaları 2025'te piyasaları sarsabilir 09 Aralık 2024 09:23
Çin 6 ay sonra ilk kez altın alımına başladı Çin 6 ay sonra ilk kez altın alımına başladı 09 Aralık 2024 09:07
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler