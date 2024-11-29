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Ticari gayrimenkulde yılık fiyat değişim oranları belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu yılın 3. çeyreğine ilişkin TGFE verileri açıklandı. TGFE, 2024'ün 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre reel olarak yüzde 6,5 azaldı

Oluşturma Tarihi 29 Kasım 2024 11:22

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu yılın 3. çeyreğine ilişkin TGFE verileri açıklandı. Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), 2024'ün 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,8, yıllık bazda nominal olarak yüzde 44,1 arttı. Ticari gayrimenkullerde reel değerlenme yıllık yüzde 6,5 azaldı.

DÜKKAN FİYAT ENDEKSİ ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu yılın 3. çeyreğine ilişkin TGFE verileri açıklandı. TGFE, 2024'ün 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,8, yıllık bazda nominal olarak yüzde 44,1 artarken reel olarak yıllık bazda yüzde 6,5 azaldı.

Türkiye genelinde, 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,5 yükselen Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 45,2 artarken reel olarak yüzde 5,8 düştü.

OFİS FİYAT ENDEKSİ AÇIKLANDI

Söz konusu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 artan Ofis Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 38,4 yükselirken reel olarak yüzde 10,2 azalış kaydetti. Üç büyük il için TGFE değişimine bakıldığında 2024'ün 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de endeks, sırasıyla yüzde 5,5, yüzde 8,1 ve yüzde 8,2 yükseldi.

Endeks değerleri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 32,0, yüzde 55,6 ve yüzde 44,8 arttı.

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