Trump, Çin'e ek gümrük vergisi getirilebileceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e de Rus petrolü alımı nedeniyle ek gümrük vergisi getirilebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rus petrolü alımları nedeniyle Hindistan'a uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisine benzer şekilde Çin'e de ek gümrük vergileri uygulayabileceğini belirtti.

Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya'ya baskı yapmayı amaçlayan daha fazla ikincil yaptırım açıklamasını beklediğini dile getirdi. Henüz kesinleşmemiş olsa da, Başkan, "Olabilir... Henüz söyleyemem. Hindistan ile yaptık. Muhtemelen bir-iki ülkeyle daha yapıyoruz. Bunlardan biri de Çin olabilir." ifadelerini kullandı.

Daha önce Hindistan'a Rus petrolü alımlarını sürdürmesi nedeniyle yüzde 25'lik ek bir gümrük vergisi getiren Trump yönetimi, Beyaz Saray emrinde Çin'den bahsetmemişti. Ancak, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent geçen hafta Çin'i, Rus petrolü alımlarına devam etmesi halinde yeni gümrük vergileriyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarmıştı. Çin de Rus petrolünün büyük alıcılarından biri olarak dikkat çekiyor.

