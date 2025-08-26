Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u görevden aldı

CANLI BORSA
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u ‘mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu’ gerekçesiyle görevden aldığını duyurdu.

Oluşturma Tarihi 26 Ağustos 2025 09:39

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'a yazdığı mektubu paylaştı. Trump, mektubunda Fed yasasının kendisine verdiği yetkilerin altını çizerek, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız" ifadesini kullandı.

Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu vurgulayan Trump, Cook'un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğine dair yeterli neden olduğunu bildirdi.

Trump, Fed'in faiz oranlarını belirlemek, rezerv ve üye bankaları düzenlemek konusunda büyük bir sorumluluğa sahip olduğunu hatırlatarak, Amerikan halkının, politika belirleme ve Fed'i denetleme görevini üstlenen üyelerin dürüstlüğüne tam olarak güvenebilmesi gerektiğini aktardı.

