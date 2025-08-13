Trump, Goldman Sachs'ı yanlış değerlendirmekle suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Goldman Sachs CEO'su David Solomon'u tarife politikalarının ekonomi ve borsa üzerindeki etkileri konusunda yanlış değerlendirmeler yapmakla suçladı. Trump, tarifelerin maliyetini büyük ölçüde yabancı şirketlerin ve hükümetlerin karşıladığını iddia etti.

Goldman Sachs'ın ekonomi araştırmaları, aksine, ABD'li tüketicilerin tarife maliyetlerinin önemli bir kısmını üstlendiğini gösteriyor. Bankanın 10 Ağustos'ta yayımladığı bir nota göre, haziran itibarıyla tarife maliyetlerinin %22'si tüketiciler tarafından karşılandı ve bu oranın, ilk tarifelerle benzer bir desen izlemesi halinde %67'ye çıkabileceği öngörülüyor.

Trump, Truth Social'daki paylaşımında Goldman'ın "hak edilen krediyi vermeyi reddettiğini" belirtirken, Solomon'ın DJ hobisine de göndermede bulundu. Wall Street yatırım bankası ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.