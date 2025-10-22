Trump: Xi ile görüşme iyi bir ticaret anlaşmasıyla sonuçlanabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapmayı planladığı görüşmenin "iyi bir anlaşma" getireceğini öngördü ancak görüşmenin gerçekleşmeme olasılığını da kabul etti.

Trump, "Başkan Xi ile harika bir ilişkimiz var. Onunla adil bir ticaret anlaşması yapabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Trump, görüşmenin "çok başarılı" olabileceğini söylerken, "Belki de gerçekleşmeyecek. Belki birisi 'Görüşmek istemiyorum, ortam çok gergin' diyebilir. Ama bu sadece iş" ifadelerini kullandı.

İki liderin bu ay sonunda Güney Kore'deki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmenin kesin tarihi açıklanmadı ancak Trump bunun yaklaşık iki hafta içinde olacağını belirtti.

Hazine Bakanı Scott Bessent'in, hafta sonu Çinli mevkidaşlarıyla ön görüşmeler yaparak ticaret gerilimini azaltmaya yönelik adımları ele alması bekleniyor. Görüşmede, Çin'in nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği yeni kısıtlamalar ve Trump'ın Çin mallarına yönelik ek vergi tehditleri de gündemde olacak.

Trump ayrıca fentanil, soya fasulyesi ve Tayvan konularının da masada olacağını söyledi.