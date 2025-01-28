CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Trump'tan 3 ülkeye yüksek tarife tehdidi

Trump'tan 3 ülkeye yüksek tarife tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika'ya zarar verenlere yüksek tarife uygulayacağını" ifade ederek bunların arasında Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerin yer aldığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 28 Ocak 2025 12:52

Son Güncelleme Tarihi 28 Ocak 2025 12:53

ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika'ya zarar verenlere yüksek tarife uygulayacağını" açıkladı. Trump 3 ülkeye dikkat çekti.

Trump, Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen ve Kongre'deki Cumhuriyetçilerin bir araya geldiği parti buluşmasında tarife politikalarına ilişkin açıklama yaptı. ABD'ye ekonomi alanında zarar veren ülkelere yüksek tarife uygulayacağını ve ABD'ye öncelik vermek istediğini belirten Trump, bu ülkeler arasında Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerin yer aldığını söyledi.

"Adil bir sistemle yatırımların ülke kasasına akacağını" aktaran Trump, "Önce Amerika ekonomik modeliyle diğer ülkelere uygulanan tarifeler artarken Amerikalı işçiler ve şirketlerin ödediği vergi azalacak, çok sayıda iş imkanı ve fabrikalar ülkeye dönecek." dedi. Trump, firma sahiplerine de seslenerek "Eğer vergi veya tarife ödemek istemiyorsanız fabrikanızı Amerika'da kurmanız gerekiyor." uyarısında bulundu.

ÇİPLER İÇİN TARİFE UYGULANACAK

Trump, yarı iletkenler, çipler ve ilaç üretiminin ülkede yapılmasına yönelik politikalarına da değindi. Bu ürünleri üreten işletmelerin ABD'den ayrılarak Tayvan'da üretime başladığını söyleyen Trump, "çip üretiminin yüzde 98'inin Tayvan'da" olduğunu savundu.

Trump, "Yakın gelecekte ülke dışında üretilen bilgisayar çipleri, yarı iletkenler ve ilaçlar gibi temel ürünlerin ABD'de üretilmesi için tarife uygulayacağız." dedi. Başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralan Trump, seçim kampanyasında verdiği sözün aksine, ülkelerle müzakerelerde koz olarak kullandığı tarifelerde artışa ilk günde gitmemişti.

Tarife politikasının detayları belirsizliğini korurken Trump, yaptığı ilk açıklamalarda Meksika, Kanada, Çin ve Avrupa Birliği (AB) gibi ticaret partnerlerine yönelik tarife tehditlerini sürdürüyor.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar Fed ve ECB’nin faiz kararlarına odaklandı Küresel piyasalar Fed ve ECB'nin faiz kararlarına odaklandı 25 Ocak 2025 11:31
Euro Bölgesi’nde şirket faaliyetleri ocakta canlandı Euro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri ocakta canlandı 24 Ocak 2025 13:53
İngiltere’de tüketici morali geriledi İngiltere'de tüketici morali geriledi 24 Ocak 2025 11:59
Almanya’da PMI 6 ay sonra eşik değerde Almanya'da PMI 6 ay sonra eşik değerde 24 Ocak 2025 11:55
Burberry’nin hisseleri yüzde 14,2 yükseldi Burberry'nin hisseleri yüzde 14,2 yükseldi 24 Ocak 2025 11:53
Brent petrol 77,64 dolardan işlem görüyor Brent petrol 77,64 dolardan işlem görüyor 24 Ocak 2025 10:41
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 24 Ocak 2025 09:33
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 24 Ocak 2025 09:19
Japonya, faizi 17 yılın en yüksek seviyesine çıkardı Japonya, faizi 17 yılın en yüksek seviyesine çıkardı 24 Ocak 2025 09:08
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları arttı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı 23 Ocak 2025 17:03
Yurt dışında yerleşikler ne kadar hisse senedi sattı? Yurt dışında yerleşikler ne kadar hisse senedi sattı? 23 Ocak 2025 15:10
Küresel finansal sistemdeki parçalanma 5,7 trilyon dolar kayba yol açabilir Küresel finansal sistemdeki parçalanma 5,7 trilyon dolar kayba yol açabilir 23 Ocak 2025 13:28
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler