Turizm tesislerinde "müzik lisansı belgesi" zorunlu hale geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ"de yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İŞLETME BELGESİ BAŞVURUSUNDA LİSANS BELGESİ İSTENECEK

Düzenlemeyle birlikte turizm tesislerinin genel alanlarında müzik kullanımı için lisans belgesi zorunluluğu getirildi.

Buna göre tesisler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ilgili federasyonlardan müzik lisans belgesinin alındığını gösteren yazıyı işletme belgesi başvurularına eklemek zorunda olacak.

Yetkili federasyonların hangileri olacağı ve lisans belgesinin teminine ilişkin usul ve esaslar ise Bakanlık tarafından belirlenecek.

SÜRE SONU 31 ARALIK 2026

Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin müzik lisans belgesine ilişkin yükümlülüklerini 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekecek.

Belirlenen süre içerisinde müzik lisans belgesini temin etmeyen tesisler hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem uygulanacağı belirtildi.