Türkiye’den İspanya’ya ihracatta temmuz ayı rekoru

Türkiye, İspanya'ya 901,7 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Oluşturma Tarihi 13 Ağustos 2025 11:30

Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin iyileşmeye devam etmesi iki ülke arasındaki ticarete de olumlu yansıyor. Ticaret Bakanlığının 2025 yılı için ihracatta hedef ülke olarak belirlediği 55 ülke arasında İspanya da yer alıyor. Bu dönemde Avrupa ekonomisindeki kırılganlıklara karşın İspanya'nın özellikle sanayi ürünlerine talebin gücünü koruduğu görüldü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 24 milyar 951,9 milyon dolara çıktı.

Türkiye'nin İspanya'ya ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 arttı. İspanya, bu dönemde Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı 6. ülke oldu.

Türkiye'nin temmuz ayında en fazla ihracat yaptığı ülkeler 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,4 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1,3 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 1,2 milyar dolarla ABD, 1 milyar dolarla İtalya olarak sıralandı.

EN FAZLA İHRACATI OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ GERÇEKLEŞTİRDİ

İspanya'ya temmuz ayında yapılan dış satımın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "otomotiv endüstrisi"nin 281,5 milyon dolarla ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu sektörü 171,6 milyon dolarla "hazır giyim ve konfeksiyon", 123,9 milyon dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 68 milyon dolarla "elektrik ve elektronik, 50,5 milyon dolarla "çelik" sektörleri izledi.

Temmuzda ülkeye değer bazında en fazla ihracat artışı kaydeden sektörler 73,5 milyon dolarla "otomotiv endüstrisi", 17,2 milyon dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 17,1 milyon dolarla "elektrik ve elektronik", 6,1 milyon dolarla "tekstil ve hammaddeleri", 6 milyon dolarla hububat "bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri" olarak gerçekleşti.

İspanya'ya söz konusu dönemde "tekstil ve hammaddeleri" sektörü yaklaşık 44,7 milyon dolarlık, "hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri" 9,8 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

"OLUMLU EĞİLİMİN ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DA DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

İspanya merkezli banka Banco Sabadell'in İstanbul Temsilcilik Ofisi Baş Temsilcisi Vicente Balbin, yaptığı değerlendirmede temmuz ayında Türkiye'nin İspanya'ya ihracatındaki artışın ikili ticaret ilişkilerin giderek güçlendiğinin yansıması olduğunu belirtti.

Bu olumlu eğilimin kilit sektörlerdeki devam eden işbirliği ve iki ülke arasındaki ekonomik bağların derinleştirilmesine yönelik ortak kararlılıkla desteklendiğini ifade eden Balbin, Türkiye'nin İspanya'ya ihracatındaki başlıca nedenleri arasında otomotiv parçaları, tekstil ve tarımsal gıda ürünleri gibi sektörlerdeki güçlü talebin yer aldığını aktardı.

Devam eden iş heyetleri, lojistik iyileştirmeler ve ihracat portföylerinin çeşitlendirilmesiyle desteklenen karşılıklı ticarette net bir ivme gördüklerini aktaran Balbin, "İspanya, Avrupa Birliği pazarında Türkiye için stratejik bir ortak olmayı sürdürüyor ve bu olumlu eğilimin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz." dedi.

TİM verilerine göre, 2025'in temmuz döneminde İspanya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler şöyle:

1 - 31 TEMMUZ
SEKTÖR 2025
Otomotiv Endüstrisi 281.493,97
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 171.627,84
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 123.901,69
Elektrik ve Elektronik 68.020,14
Çelik 50.461,78
Tekstil ve Hammaddeleri 44.715,17
Madencilik Ürünleri 29.115,46
Demir ve Demir Dışı Metaller 26.582,51
İklimlendirme Sanayii 23.164,90
Makine ve Aksamları 21.888,50

