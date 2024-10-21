UBS Çin için büyüme tahminlerini yükseltti

UBS ekonomisti Tao Wang, Çin'in beklenenden biraz daha iyi gelen üçüncü çeyrek GSYH büyümesinin ardından Çin için 2024 ve 2025 büyüme tahminlerini yükseltti.

Wang, son dönemdeki politika artışı ve 3Ç GSYİH verileri sayesinde, 2024'ün 4Ç'sinde %4,6 ve yılın tamamında %4,8 büyüme öngörüyor. Wang ayrıca Çin'in 2025 GSYH büyüme tahminini %4,0'dan %4,5'e yükseltti.

Wang, Politika yapıcıların mali paketinin nihai boyutuna ve emlak sektörü ile ekonominin diğer alanlarına yönelik gevşeme önlemlerinin uygulanmasına bağlı olarak gelecek yılın tahmininde yukarı yönlü yer var. Buna karşılık, ABD'nin Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini önemli ölçüde artırması halinde, daha güçlü politika teşvikleriyle bile 2025 büyümesinin %4'ün altında gerçekleşebilir" dedi.