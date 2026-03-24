Vietnam'da artan yakıt fiyatları nedeniyle bazı uçuşlar duracak

Vietnam'da hava yolu şirketleri, Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı jet yakıtı fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle bazı uçuşlarını durdurma veya sefer sıklığını azaltma hazırlığı yapıyor.

Oluşturma Tarihi 24 Mart 2026 09:16

Orta Doğu'daki çatışmalar, havacılık sektöründeki yakıt maliyetlerini doğrudan etkilerken, yükselen fiyatlar sektör genelinde baskıya yol açıyor.

Vietnam Sivil Havacılık Otoritesi Başkan Yardımcısı Do Hong Cam yaptığı açıklamada sınırlı yakıt arzının ülke içi hava yollarını yakıt sıkıntısı riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Do Hong Cam, "Havacılık yakıtı fiyatlarının ani yükselişi ve ciddi arz sıkıntıları nedeniyle, Vietnam merkezli hava yolları nisan başından itibaren uluslararası hatlarda yakıt ek ücreti uygulamayı planlıyor." dedi.

SEFERLER DURDURULACAK

Vietnam Hava Yolları, 1 Nisan'dan itibaren iç hatlardaki bazı seferleri durduracak. Haftada 23 sefer de askıya alınacak. Bamboo Airways ise yakıt fiyatlarının artmaya devam etmesi halinde yoğun saatlerdeki uçuşları korurken, bazı güzergahlarda sefer sıklığını azaltmayı planlıyor.

BİLET FİYATLARINDA ARTIŞLARIN DA GÜNDEMDE OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Artan maliyetler karşısında Vietnam'da hava yolu şirketleri, hükümetten çevre ve havacılık yakıt vergilerini azaltmasını, Güneydoğu Asya dışından alınan yakıtın ithalat vergisini kaldırmasını, vergi ödemelerini ertelemesini, faiz desteği sağlamasını, kredileri yeniden yapılandırmasını talep etti.

Malezya da 13 Mart'ta, yakıt fiyatlarının daha da artması durumunda bazı hava yolu şirketlerinin seferlerini azaltma yoluna gidebileceğini bildirmişti.

BoJ, Nisan’da faiz artışına mı gidecek? BoJ, Nisan’da faiz artışına mı gidecek? 23 Mart 2026 11:44
ECB için faiz beklentileri yükseldi: Küresel bankalardan 2026 senaryoları... ECB için faiz beklentileri yükseldi: Küresel bankalardan 2026 senaryoları... 23 Mart 2026 11:39
İsrail’den uçuş faaliyetlerini kısıtlama kararı İsrail'den uçuş faaliyetlerini kısıtlama kararı 23 Mart 2026 11:33
Çin’den akaryakıt fiyatlarına müdahale Çin'den akaryakıt fiyatlarına müdahale 23 Mart 2026 10:46
UBS’den kritik uyarı: Enerji fiyatları yüksek seyretmeye devam edebilir UBS'den kritik uyarı: Enerji fiyatları yüksek seyretmeye devam edebilir 23 Mart 2026 10:40
ECB: Orta Doğu krizi Euro Bölgesi’nin ekonomisini etkileyecek ECB: Orta Doğu krizi Euro Bölgesi’nin ekonomisini etkileyecek 23 Mart 2026 10:35
VİOP’ta kıymetli metal vadeli sözleşmelerinde alt fiyat limit yüzde 20’ye çıktı VİOP'ta kıymetli metal vadeli sözleşmelerinde alt fiyat limit yüzde 20'ye çıktı 23 Mart 2026 10:17
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 23 Mart 2026 10:16
Çin’in gümüş talebi rekor kırdı: Küresel stoklar alarm veriyor! Çin’in gümüş talebi rekor kırdı: Küresel stoklar alarm veriyor! 23 Mart 2026 09:36
VİOP’ta endeks kontratı yeni haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı yeni haftaya düşüşle başladı 23 Mart 2026 09:31
Demir cevheri fiyatları yükseldi: Kömür ve çelik ürünlerinde artış hızlandı Demir cevheri fiyatları yükseldi: Kömür ve çelik ürünlerinde artış hızlandı 23 Mart 2026 09:30
Morgan Stanley uyardı: Petrol 120 dolar olursa Asya ekonomileri risk altında! Morgan Stanley uyardı: Petrol 120 dolar olursa Asya ekonomileri risk altında! 23 Mart 2026 09:27
