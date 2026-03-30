VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat haftaya yüzde 0,41 düşüşle 14.643,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 30 Mart 2026 09:34

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,32 azalışla 14.703,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 14.668,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,41 altında 14.643,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki risklerin tekrar yükselmesi ve enerji fiyatlarındaki artışla haftaya negatif başladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.500 ve 14.400 puanın destek, 14.800 ve 14.900 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

