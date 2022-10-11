Yabancı yatırımcıların elindeki Japon devlet tahvili miktarı Eylül ayında azaldı.

NLI Research Institute kıdemli ekonomisti Tsuyoshi Ueno, "Yabancıların Japon tahvili satışı tahvillerde küresel satıştan kaynaklı, yatırımcılar aralarında Japon tahvillerinin de olduğu tahvillerde pozisyonlarını azalttılar" dedi.

Eylül ayında Japon yatırımcılar ise ABD Hazine kağıtlarına yöneldiler. Japon yatırımcılar 10 aydır ilk kez ABD tahvillerinde net alıcı oldular. Eylül ayında Japon yatırımcılar ABD Hazine kağıtlarında 565 milyar yen tutarın net alım yaptılar. İlk 9 ayda ise 15,7 trilyon yen tutarında satış gerçekleşti.