Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Haziran haftasında net 261,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 25,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 1,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. Yabancılar böylece 2 Aralık 2022'den bu yana haftalık bazda en yüksek hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 2 Haziran itibarıyla 23 milyar 330,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 9 Haziran itibarıyla 23 milyar 180,7 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 27,8 milyon dolardan 916,6 milyon dolara ve ŞBS stokları da 72,9 milyon dolardan 63,3 milyon dolara indi.