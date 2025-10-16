CANLI BORSA
Yabancılardan hisse senedi satış hamlesi

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 109,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Oluşturma Tarihi 16 Ekim 2025 14:51

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Ekim haftasında net 109,7 milyon dolarlık hisse senedi, 87,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı satarken 307,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Ekim haftasında 33 milyar 259,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 10 Ekim haftasında 32 milyar 532 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 392,1 milyon dolardan 15 milyar 447,7 milyon dolara çıkarken ÖST stokları 682,5 milyon dolardan 593,7 milyon dolara indi.

