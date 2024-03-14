CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Yellen: Biden, yerli elektrikli araç endüstrisi için adımlar atacak

Yellen: Biden, yerli elektrikli araç endüstrisi için adımlar atacak

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Joe Biden yönetiminin, yerli elektrikli araç endüstrisinin başarısını sağlamak için adımlar atacağını belirtti.

Oluşturma Tarihi 14 Mart 2024 08:32

Son Güncelleme Tarihi 14 Mart 2024 08:32

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Joe Biden yönetiminin, Çin'in sektörde artan ihracatı ve ağır devlet sübvansiyonları karşısında yerli elektrikli araç (EV) endüstrisinin başarısını sağlamak için adımlar atacağını söyledi.

Yellen, ABD'nin Çin elektrikli araçlarına yeni gümrük vergilerine ihtiyacı olup olmadığı sorusuna, "Nerede olduğumuzun önüne geçmek istemiyorum, ancak bu Başkan Biden'ın verdiği bir taahhüt, yerli sanayimizin başarılı olmasını isteyeceğiz" yanıtını verdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin'den ithal edilen araçların ilettikleri veriler nedeniyle ulusal güvenlik riski oluşturup oluşturmadığına ilişkin bir soruşturma başlattı; bu soruşturma hem elektrikli araçlara hem de geleneksel otomobil ve kamyonlara ek kısıtlamalar getirebilir.

ABD'nin Çin elektrikli araçlarına yönelik ticari kısıtlamalarını artırmasının bir başka yolu da, ABD Ticaret Temsilciliği tarafından yürütülmekte olan yüz milyarlarca dolar değerindeki Çin ithalatına yönelik Trump gümrük vergilerinin uzun süredir devam eden incelemesi olacaktır.

Yellen ve diğer yönetim yetkilileri, ABD'nin ekonomik güvenliği için önemli olan sektörleri daha iyi korumak ve başka yerlerdeki maliyetleri düşürmek için bu "Bölüm 301" tarifelerinin daha "stratejik" hale getirilmesi çağrısında bulundu.

İlginizi Çekebilir
Emtia piyasası şubatta Fed kıskacına takıldı Emtia piyasası şubatta Fed kıskacına takıldı 13 Mart 2024 12:05
İngiltere merkezli Metro Bank 1000 çalışanını işten çıkaracak İngiltere merkezli Metro Bank 1000 çalışanını işten çıkaracak 13 Mart 2024 11:49
Emekli promosyon yarışı sürüyor! Bankalar tek tek yeniledi: İşte en yüksek emekli promosyonu Emekli promosyon yarışı sürüyor! Bankalar tek tek yeniledi: İşte en yüksek emekli promosyonu 13 Mart 2024 11:42
ABD’de enflasyon faiz indirim öngörülerini değiştirmedi ABD'de enflasyon faiz indirim öngörülerini değiştirmedi 13 Mart 2024 11:30
İngiltere ekonomisi ılımlı büyüdü İngiltere ekonomisi ılımlı büyüdü 13 Mart 2024 10:42
Brent petrolde ’ABD’ etkisi Brent petrolde 'ABD' etkisi 13 Mart 2024 10:09
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 13 Mart 2024 13:42
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 gün sonra yükseldi! İndirim, zam var mı? Motorin ve benzin fiyatı bugün ne kadar? BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 gün sonra yükseldi! İndirim, zam var mı? Motorin ve benzin fiyatı bugün ne kadar? 13 Mart 2024 09:50
Dünya genelinde şirketlerin temettü ödemelerinde rekor bekleniyor Dünya genelinde şirketlerin temettü ödemelerinde rekor bekleniyor 13 Mart 2024 09:04
Citadel: Fed faiz oranlarını düşürmek için yavaş hareket etmeli Citadel: Fed faiz oranlarını düşürmek için yavaş hareket etmeli 13 Mart 2024 09:00
Singapur için 2024 yılı büyüme beklentisi yükseldi Singapur için 2024 yılı büyüme beklentisi yükseldi 13 Mart 2024 08:57
Zayıf arttı: Küresel elektrikli araç satışları belli oldu Zayıf arttı: Küresel elektrikli araç satışları belli oldu 13 Mart 2024 08:55
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,90
%0,0903
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
998,60
%-0,1404
EURO
995,73
%-0,4272
DOLAR
1.156,12
%15,6124
ALTIN
1.005,61
%0,561
BORSA
1.135,06
%13,5057
EURO
1.127,51
%12,7505
DOLAR
1.224,69
%22,4689
ALTIN
971,19
%-2,8813
BORSA
1.163,67
%16,3666
EURO
1.138,52
%13,8521
DOLAR
2.069,08
%106,9075
ALTIN
1.654,77
%65,4774
BORSA
1.798,18
%79,8179
EURO
1.744,45
%74,4453
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler