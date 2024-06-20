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Yeni Zelanda ekonomisi durgunluktan çıktı

Yeni Zelanda'nın ekonomisi 2024 yılının ilk çeyrek döneminde durgunluktan çıkarak tekrar büyümeye geçti.

Oluşturma Tarihi 20 Haziran 2024 09:44

Son Güncelleme Tarihi 20 Haziran 2024 09:45

Yeni Zelanda'nın tarım açısından zengin ekonomisi, geçen yılların büyük bölümünde peşini bırakmayan durgunluktan çıkarak, 2024 yılının ilk çeyrek döneminde büyümeye geri döndü.

YÜKSEK FAİZ ORANLARININ DEVAM ETMESİ GEREKTİĞİNİN SİNYALİ VERİLDİ

Yeni Zelanda İstatistik Bürosu (Stats NZ) tarafından açıklanan verilere göre, GSYH ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0,2, bir önceki yıla göre ise %0,3 büyüdü. Ekonomistler çeyreklik büyümenin %0,1 ve yıllık büyümenin %0,2 olmasını bekliyorlardı.

Bu, ekonomide 2021'in başlarından bu yana ikinci büyüme olarak kayda geçti. Ancak ekonomi sınırlı da olsa yeniden büyümeye dönerken, önümüzdeki çeyreklerde sıkıntının devam etmesi bekleniyor. Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), inatçı enflasyon baskıları ve devam eden yaşam maliyeti krizi nedeniyle yüksek faiz oranlarının şimdilik devam etmesi gerektiğinin sinyalini verdi.

İlk çeyrekte kişi başına düşen milli gelir %0,3 azaldı; Bu, üst üste altıncı üç aylık düşüş oldu ve ülke genelinde hissedilen yaşam standartlarındaki bozulmanın altını çizdi. Yeni Zelanda'nın nüfusu ilk çeyrekte %0,5 daha arttı.

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