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Yeni Zelanda'da işsizlik oranı yükseldi

Yeni Zelanda'da işsizlik oranı yükseldi, ekonomide yavaşlamayı teyit etti.

Oluşturma Tarihi 07 Şubat 2024 09:24

Son Güncelleme Tarihi 07 Şubat 2024 09:24

Yeni Zelanda'da işsizlik oranı 2023 yılının son çeyreğinde piyasa beklentileri kadar olumsuz olmasa da yükseldi; Ekonomide yavaşlamanın devam ettiğine teyit etti.

Yeni Zelanda İstatistik Bürosu(StatsNZ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı dördüncü çeyrek döneminde işsizlik oranı yüzde 4,0 oldu. Piyasalarda bir önceki dönem yüzde 3,9 olan işsizlik oranının yüzde 4,2'ye çıkacağı tahmin ediliyordu.

StatsNZ Çalışma ve Refah İstatistikleri Kıdemli Yöneticisi Becky Collent, "İşsizlik oranları, tarihi düşük seviyelerinin ardından 2019 seviyelerine geri döndü." dedi.

Aynı dönemde istihdam bir önceki döneme yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,4 artış gösterdi. İşgücü maliyet endeksi dönemsel olarak yüzde 1,0 artarken, yıllık artış oranı yüzde 3,9 oldu.

Ekonomistler, işgücü talebindeki yavaşlamanın işsizliğin daha da artmasında rol oynadığını, ancak net göçteki artış nedeniyle işgücü arzında devam eden artışın temel etken olmaya devam ettiğini söyledi.

İşgücüne katılım oranı yüzde 72,0'den yüzde 71,0'e indi.

Ücretler bir önceki döneme göre yüzde 1,0, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 4,3 artış gösterdi. Özel sektörde ücretler dönemsel olarak yüzde
1,0, yıllık yüzde 3,9 artarken, kamuda ücret artışı dönemsel yüzde 1,5, yıllık yüzde 5,7 oldu.

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