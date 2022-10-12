Yeni Zelanda`da konut fiyatları yeniden artış gösterdi

Yeni Zelanda Gayrimenkul Enstitüsü(REINZ) tarafından paylaşılan rapora göre, konut fiyatları Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 artışla ortalama 811 bin Yeni Zelanda Doları(NZD) oldu. Bir önceki ay fiyatlar ortalama 800 bin NZD seviyesinde bulunuyordu.

FİYATLAR YÜZDE 2,0 ARTIŞ GÖSTERDİ

Fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,0 artış gösterdi.

Ortalama konut fiyatları Ülkenin en kalabalık ve şehirleşmiş yerleşim yeri olan Auckland'da aylık yüzde 5,0, yıllık yüzde 8,3 düşüşle 1 milyon 45 bin NZD olarak gerçekleşti. Auckland dışında kalan yerlerde ortalama konut fiyatları aylık yüzde 2,1 artarken, yıllık yüzde 0,7 geriledi ve 715 bin NZD olarak belirlendi.

Ülkede konut satışları aylık bazda yüzde 8,1 düşüşle 3 bin 738 oldu. Geçen yılın aynı ayına göre ise satışlarda yüzde 10,9 düşüş yaşandı.