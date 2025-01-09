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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku belli oldu

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 42,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 187,5 milyon dolarlık DİBS alırken, 3,3 milyon dolarlık ÖST varlığı sattı.

Oluşturma Tarihi 09 Ocak 2025 14:50

Son Güncelleme Tarihi 09 Ocak 2025 14:51

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 42,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Ocak haftasında net 42,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 187,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 3,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Aralık itibarıyla 33 milyar 843,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 3 Ocak haftasında 34 milyar 1,4 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 17 milyar 469,8 milyon dolardan 17 milyar 908,8 milyon dolara yükselirken, ÖST stokları 365,3 milyon dolardan 361,8 milyon dolara düştü.

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