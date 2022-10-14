ABD enflasyonunu kontrol altına almak için çalışmalar gerekiyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, tüketici fiyatları için son açıklanan verilerin enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla çalışma gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Yellen yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın(Fed) enflasyonun baş sorumlusu olduğunu, ancak Biden yönetiminin fiyatları düşürmek için "Elinden gelen her şeyi" yapmaya hazır olduğunu belirtti.