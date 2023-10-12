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ABD ile dünyaca ünlü şirket arasındaki anlaşmazlık büyüyor

ABD Gelir İdaresi, IRS kurallarına uymadığı gerekçesiyle dünyaca ünlü şirketten cezalar ve faizlerin yanı sıra 28,9 milyar dolarlık ek vergi ödemesini istedi.

Oluşturma Tarihi 12 Ekim 2023 09:56

Son Güncelleme Tarihi 12 Ekim 2023 09:56

Microsoft, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı açıklamada, 2004-2013 vergi dönemi için IRS'den bildirim aldığını duyurdu.

Bildirimin şirketin kârlarını farklı ülkeler ve bölgeler arasında nasıl dağıttığını denetlenmesine yönelik IRS ile devam eden bir anlaşmazlıkla ilgili olduğu ifade edilen açıklamada, bu kapsamda IRS'in Microsoft'tan cezalar ve faizlerin yanı sıra 28,9 milyar dolarlık ek vergi ödemesini istediği kaydedildi.

Açıklamada, Microsoft'un IRS'in ek vergi talebine katılmadığı, duruma gerekirse adli makamlar nezdinde itiraz edileceği bildirildi.

Microsoft'un her zaman IRS kurallarına uyduğuna ve ABD'de ile dünya genelinde vergilerini ödediğinin altı çizilen açıklamada, 2004'ten bu yana ABD'ye 67 milyar doların üzerinde vergi ödendiği kaydedildi.

Açıklamada, 30 Eylül itibarıyla şirketin gelir vergisi beklenmedik durum karşılıklarının yeterli olduğu vurgulandı.

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