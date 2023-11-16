ABD Senatosu geçici harcama tasarısına onay verdi

ABD'de Senato, hükümetin finanse edilmesini sağlamak ve hafta sonunda bir kapanmayı önlemek için geçici bir harcama tasarısını 87'ye 11 oylama şeklinde sonuçlandırdı.

Temsilciler Meclisi'nin dün onay verdiği Tasarı imzalanmak üzere Başkan Joe Biden'a gidecek. Bir Beyaz Saray yetkilisi Salı günü yaptığı açıklamada, Senato'dan geçmesi ve "mevcut finansman seviyelerinin korunması ve zararlı politika eklentileri içermemesi" halinde Başkan'ın tasarıyı imzalamaya hazır olduğunu söylemişti.

İki aşamalı plan, askeri inşaat, gazi işleri, ulaşım, konut ve Enerji Bakanlığı gibi öncelikler için finansmanı 19 Ocak'a kadar uzatıyor. Hükümetin geri kalanı - ilk adımın kapsamadığı her şey - 2 Şubat'a kadar finanse edilecek.

Teklif İsrail ya da Ukrayna için ek yardım içermiyor.