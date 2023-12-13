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ABD'de federal bütçe Kasım ayında rekor açık verdi

ABD'de federal bütçe, yüksek faiz maliyetlerinin etkisiyle, Kasım ayında rekor açık verdi.

Oluşturma Tarihi 13 Aralık 2023 09:11

Son Güncelleme Tarihi 13 Aralık 2023 09:11

ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada, federal bütçe açığının Kasım ayında bir önceki yıla göre %26 artarak 314 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Ekonomistler bütçe açığın 301,05 milyar dolar olmasını bekliyorlardı.

Kasım ayında federal gelirler bir önceki yıla göre yüzde 9, 23 milyar dolar, artarak 275 milyar dolara yükseldi.

Harcamalar ise yüzde 18, 88 milyar dolar, artışla 589 milyar dolara yükseldi. Artışın 25 milyar dolarını ABD hükümetinin borç faiz ödemeleri oluşturdu.

Kasım ayında borç faizi için yapılan harcama 80 milyar dolarla, bir önceki yıla göre 8 milyar dolar artış gösteren 66 milyar dolarlık ulusal savunma harcamasını geride bıraktı. Hükümet tarafından yürütülen Medicare sağlık sigortası programı için yapılan harcama da 8 milyar dolar artarak 93 milyar dolara yükselirken, yoksullar ve engelliler için hükümet tarafından yürütülen Medicaid programı için yapılan harcama 2 milyar dolar artarak 50 milyar dolara ulaştı.

En büyük harcama ise aylık Sosyal Güvenlik ödemeleri için yapılan 122 milyar dolar oldu.

Ödenmemiş 26 trilyon dolarlık Hazine tahvillerinin ağırlıklı ortalama faiz oranı geçen yılın Kasım ayındaki %2,22 seviyesinden geçen ay %3,10'a yükseldi.

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