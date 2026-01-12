Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor

Teknoloji şirketlerine ilişkin iyimserlikler yeni haftada da piyasalardaki risk iştahını artıran faktörler arasında yer alıyor. New York borsasında cuma günü görülen yükselişler Asya piyasalarına da taşınırken Hong Kong piyasalarında işlem gören teknoloji şirketlerinin hisseleri haftaya alıcılı başladı.

HONG KONG'DA TEKNOLOJİ RALLİSİ

Hong Kong'da Hang Seng endeksinde işlem gören çevrim içi hizmetler firması Meituan'ın hisseleri yüzde 6,2, önde gelen teknoloji firmalarından Alibaba'nın hisseleri yüzde 5,4, teknoloji ve yapay zeka şirketi Baidu'nun hisseleri yüzde 5,1, video oyunları tasarımcısı Tencent'in hisseleri yüzde 1,7 ve video oyunları odaklı teknoloji şirketi NetEase'in hisseleri yüzde 1,6 artışla işlem görüyor.

Güney Kore tarafında ise teknoloji hisselerindeki primler Hong Kong'a göre daha sınırlı kalırken gemicilik ve lojistik sektöründeki yükseliş dikkati çekiyor.

JAPONYA'DA ODAK NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

Japonya piyasalarında bugün tatil nedeniyle işlemler gerçekleşmezken Çin'in, Japonya'ya çift kullanımlı ürün ihracatına yönelik geçen hafta aldığı kontrol uygulama kararına yönelik gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Asya'nın en büyük ekonomisi olan Çin'in kullanımlı mallar ve teknolojiler için ihracat kontrol listesinde orta ve ağır nadir toprak elementleri yer alıyor. Söz konusu ihracat kontrolünün Japon otomotiv endüstrisi için hayati önem taşıyan nadir toprak elementleri sevkiyatını kısıtlayabileceği yönündeki endişeler varlığını koruyor.

JAPONYA BAŞBAKANI TAKAİÇİ'NİN GENEL SEÇİME GİDEBİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan, Japon basınında yer alan haberlere göre Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Temsilciler Meclisini feshetmeyi düşündüğü, bunu yapması halinde şubatta erken seçime gidilebileceği belirtildi.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 artışla 4.624,8 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 4.162 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,2 yükselişle 26.540 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 kayıpla 82.970 puan seviyesinde bulunuyor.