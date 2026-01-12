CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor

Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor

Asya borsalarında, teknoloji hisseleri öncülüğünde Hindistan hariç pozitif seyir izleniyor.

AA

Oluşturma Tarihi 12 Ocak 2026 10:06

Teknoloji şirketlerine ilişkin iyimserlikler yeni haftada da piyasalardaki risk iştahını artıran faktörler arasında yer alıyor. New York borsasında cuma günü görülen yükselişler Asya piyasalarına da taşınırken Hong Kong piyasalarında işlem gören teknoloji şirketlerinin hisseleri haftaya alıcılı başladı.

HONG KONG'DA TEKNOLOJİ RALLİSİ

Hong Kong'da Hang Seng endeksinde işlem gören çevrim içi hizmetler firması Meituan'ın hisseleri yüzde 6,2, önde gelen teknoloji firmalarından Alibaba'nın hisseleri yüzde 5,4, teknoloji ve yapay zeka şirketi Baidu'nun hisseleri yüzde 5,1, video oyunları tasarımcısı Tencent'in hisseleri yüzde 1,7 ve video oyunları odaklı teknoloji şirketi NetEase'in hisseleri yüzde 1,6 artışla işlem görüyor.

Güney Kore tarafında ise teknoloji hisselerindeki primler Hong Kong'a göre daha sınırlı kalırken gemicilik ve lojistik sektöründeki yükseliş dikkati çekiyor.

JAPONYA'DA ODAK NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

Japonya piyasalarında bugün tatil nedeniyle işlemler gerçekleşmezken Çin'in, Japonya'ya çift kullanımlı ürün ihracatına yönelik geçen hafta aldığı kontrol uygulama kararına yönelik gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Asya'nın en büyük ekonomisi olan Çin'in kullanımlı mallar ve teknolojiler için ihracat kontrol listesinde orta ve ağır nadir toprak elementleri yer alıyor. Söz konusu ihracat kontrolünün Japon otomotiv endüstrisi için hayati önem taşıyan nadir toprak elementleri sevkiyatını kısıtlayabileceği yönündeki endişeler varlığını koruyor.

JAPONYA BAŞBAKANI TAKAİÇİ'NİN GENEL SEÇİME GİDEBİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan, Japon basınında yer alan haberlere göre Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Temsilciler Meclisini feshetmeyi düşündüğü, bunu yapması halinde şubatta erken seçime gidilebileceği belirtildi.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 artışla 4.624,8 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 4.162 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,2 yükselişle 26.540 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 kayıpla 82.970 puan seviyesinde bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Küresel gıda fiyatları aralık ayında geriledi Küresel gıda fiyatları aralık ayında geriledi 09 Ocak 2026 13:18
Almanya’da ihracat geriledi, ithalat arttı Almanya’da ihracat geriledi, ithalat arttı 09 Ocak 2026 10:37
Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor 09 Ocak 2026 10:10
Brent petrolün varili 62,23 dolar Brent petrolün varili 62,23 dolar 09 Ocak 2026 10:03
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 09 Ocak 2026 10:02
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 09 Ocak 2026 09:41
İngiliz bankacılık devinden altın için 5 bin dolar tahmini İngiliz bankacılık devinden altın için 5 bin dolar tahmini 09 Ocak 2026 09:39
ABD Kongre Bütçe Ofisi’nden Fed için faiz öngörüsü ABD Kongre Bütçe Ofisi'nden Fed için faiz öngörüsü 09 Ocak 2026 09:33
Fitch Ratings’ten ABD için büyüme tahmini Fitch Ratings'ten ABD için büyüme tahmini 09 Ocak 2026 09:27
Piyasalar ABD’nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı Piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı 09 Ocak 2026 09:00
Çin’de enflasyon 3 yılın zirvesinde! Çin'de enflasyon 3 yılın zirvesinde! 09 Ocak 2026 08:57
Trump’tan 200 milyar dolarlık ipotekli tahvil alımı talimatı Trump'tan 200 milyar dolarlık ipotekli tahvil alımı talimatı 09 Ocak 2026 08:53
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.200,9500 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12200,95 Yüksek 12200,95
Açılış
43,1475 Değişim 0,0332 Son veri saati:
Düşük 43,123 Yüksek 43,1562
Açılış
50,4117 Değişim 0,2703 Son veri saati:
Düşük 50,1496 Yüksek 50,4199
Açılış
6.347,8280 Değişim 131,474 Son veri saati:
Düşük 6251,426 Yüksek 6382,9
Açılış
116,9525 Değişim 6,6446 Son veri saati:
Düşük 110,6953 Yüksek 117,3399
Açılış
BİST En Aktif Hisseler