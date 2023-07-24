CFTC'nin yayınladığı ve Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, emeklilik fonları, sigortacılar ve yatırım fonları da dahil olmak üzere kurumsal yatırımcılar, 18 Temmuz'a kadar olan haftada dolardaki net kısa pozisyonlarını yüzde 18 artırarak 568.721 kontrata çıkardı.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi, ABD verilerinin Haziran ayında enflasyonun ekonomistlerin tahmininden daha fazla yavaşladığını göstermesiyle 12 Temmuz'da son altı ayın en büyük düşüşünü yaşadı. Gecelik endeksli swaplar, Fed'in bu hafta temel faiz oranını 25 baz puan artıracağını ancak gelecek yılın başlarında gösterge faiz oranını düşürmeye başlayabileceğini gösteriyor.

National Australia Bank Ltd. kıdemli döviz stratejisti Rodrigo Catril, Bloomberg TV'de yaptığı açıklamada, "ABD'de enflasyonun önümüzdeki çeyreklerde oldukça önemli ölçüde düşeceğine dair güvenimiz artıor. Bu durum, piyasayı Fed'in sadece işinin bittiğine değil, aynı zamanda yıl sonuna doğru faiz indirimine gitmeyi düşündüğüne inanmaya teşvik edecek ve bu da ABD doları için önemli bir gerileme olacaktır" dedi.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, varlık yöneticileri dolar net pozisyonlarını sekiz para birimi arasında en fazla euro ve sterlin karşısında artırdı. Aynı zamanda, Mart 2020'den bu yana en fazla kısa pozisyonu Japon yenininde azalttılar.