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ABD'de mortgage faizi son 2 yılın en düşüğünde

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,15 ile Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Oluşturma Tarihi 18 Eylül 2024 17:07

Son Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024 17:07

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 13 Eylül ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, mortgage başvuruları, geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 14,2 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 24 yükseldi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,29'dan yüzde 6,15'e indi ve Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,71'den yüzde 5,42'ye düştü.

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti Joel Kan, mortgage başvurularının geçen hafta önemli ölçüde arttığını belirterek, ABD Merkez Bankasından faiz indirimi beklentisinin mortgage faiz oranlarındaki düşüşte etkili olduğunu belirtti.

Kan, konut almak isteyenlerin, düşen mortgage faiz oranları ve yavaşlayan konut fiyat artışlarının etkisiyle alım gücünün iyileştiği koşulları gözlemlediğini ifade etti.

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