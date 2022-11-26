ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) güvenlik tehdidi gerekçesiyle Huawei, ZTE ve Hytera gibi bazı şirketlerden ekipman alımını ve satışını durdurduğunu açıkladı.

FCC'den konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada yeni politika adımının 'iletişim ağlarını korumak ve ülkenin milli güvenliği güçlendirmek' amacıyla atıldığı belirtildi.

ABD'nin bu adımı, Çinli telekom firmalarının ABD'ye erişimini uzun yıllardır sınırlandırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Eski Başkan Barack Obama döneminde başlayan yasaklar Trump döneminde hız kazanmıştı.

Huawei ve ZTE dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipman tedarikçilerinden. Son dönemde Kanada ve İngiltere gibi bazı ülkeler de Huawei ve ZTE'den 5G teknolojilerinin kullanımına sınırlama getirmişti.