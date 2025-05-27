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AB'de yeni otomobil satışları arttı

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artışla 925 bin 359'a yükseldi.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2025 09:23

Son Güncelleme Tarihi 27 Mayıs 2025 09:26

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin nisan ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2024'ün aynı ayına göre yüzde 1,3 yükselerek 925 bin 359 oldu. Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 34,7'si hibrit, 28,3'ü benzinli, 15,7'si elektrikli, 9,6'sı dizel, 8,8'i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 2,9'u diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

Elektrikli otomobil satışları nisanda yıllık bazda yüzde 34,1 artarak 145 bin 341'e ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı yüzde 59,2 oldu.

Yeni otomobil satışları nisanda geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,2 ve Fransa'da 5,6 azalırken, İtalya'da yüzde 2,7, İspanya'da yüzde 7,1 arttı.

Ocak-nisan döneminde ise toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 azalarak 3 milyon 640 bin 211'e geriledi. Otomotiv üreticilerine göre, nisan ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 257 bin 111 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

Volkswagen Grubu'nu Stellantis izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 150 bin 785 otomobil sattı. Renault Grubu, 102 bin 525 yeni otomobille üçüncü, Toyota Grubu ise 75 bin 272 ile dördüncü sırada yer aldı.

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