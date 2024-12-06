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Arjantin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Arjantin Merkez Bankası (BCRA), enflasyonda beklentilerin düşmesine bağlı olarak, gösterge faiz oranını 300 baz puan düşürdü.

Oluşturma Tarihi 06 Aralık 2024 10:23

Son Güncelleme Tarihi 06 Aralık 2024 10:26

Arjantin Merkez Bankası (BCRA), enflasyonda beklentilerin düşmesine bağlı olarak, gösterge faiz oranını 300 baz puan düşürdü. Banka böylece Başkan Javier Milei göreve geldiğinden bu yana sekizinci kez faiz indirmiş oldu.

BCRA'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %35,00'ten %32,00'ye çekildi. Karar, bugünden itibaren yürürlüğe girecek. BRCA Para Politikası Kurulu, "Enflasyon beklentilerinde gözlemlenen konsolidasyon" nedeniyle indirime gitmeye karar verildiğini açıkladı.

İndirim, Banka'nın ekonomistlere yönelik aylık anketini yayımlamasından sadece birkaç saat sonra geldi. Ankette, aylık enflasyonun Mayıs ayına kadar %3'ün altında olacağı, yıllık enflasyonun yıl sonuna kadar %119'a düşeceği öngörüldü.

Analistler, BRCA'nın faiz oranını düşürme kararının, hükümetin enflasyonu düşürme hedefini desteklemeye devam etmeyi amaçladığı için öngörülebilir olduğunu ve bir sonraki adımın, enflasyonla mücadele yolu için daha güçlü bir çapa haline getirme niyetiyle sürünen sabit faizi yavaşlatmak olacağını belirtiyorlar.

Arjantin'de enflasyon Ekim ayında aylık %2,7 ve yıllık %193 olarak açıklandı; Kasım enflasyonunu 11 Aralık'ta duyurulacak. BRCA, faiz toplantı tarihlerini önceden duyurmuyor.

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