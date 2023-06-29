Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faizleri sabit tutmaktan yana olduğunu ancak Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer meslektaşlarının kendisiyle aynı fikirde olmadığını yineledi.

Bostic, Dublin'de yaptığı açıklamada, "Beklememiz ve politikamızın işlemesine izin vermemiz için zaman var. Başkan da dahil olmak üzere diğer yetkililer kadar harekete geçmek için aciliyet görmüyorum" dedi.

Atlanta Fed Başkanı Bostic, yetkililer yüksek enflasyonla mücadele ederken itidal çağrısı yapan daha güvercin politika yapıcılardan biri olarak ortaya çıktı.

Bostic, "Politikamızın ne kadar güçlü olması gerektiği konusunda birçok görüş var. Meslektaşlarımı kendi görüşüm konusunda ikna etmek zorundayım" ifadelerini kullandı.

Powell bu hafta yaptığı açıklamalarda Fed'in birbirini izleyen iki toplantıda faiz artırmasının olası olduğu sinyalini vermişti.