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Avustralya Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

Avustralya Merkez Bankası (RBA), faiz oranını sabit bırakma kararı aldı.

Oluşturma Tarihi 01 Nisan 2025 10:06

Son Güncelleme Tarihi 01 Nisan 2025 10:07

Avustralya Merkez Bankası (RBA), artan belirsizlik ortamında enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefe doğru hareket ettiğine dair daha fazla kanıt beklerken, gösterge faiz oranını değiştirmedi.

RBA, ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok ülkeye tarifeler koymayı planladığı "Kurtuluş Günü"nden bir gün önce faiz oranını %4,10 seviyesinde tuttu.

Para Politikası Kurulu yaptığı açıklamada, "Para politikası, Avustralya faaliyetleri ve enflasyonu üzerinde önemli etkileri olması durumunda uluslararası gelişmelere yanıt vermek için iyi bir konumdadır." denildi.

Kurul, mevcut duruşu kısıtlayıcı olarak nitelendirdi.

Açıklamada, "Manşet enflasyondaki düşüşün devam etmesi memnuniyet verici, ancak yine de her iki tarafta da riskler var ve yönetim kurulu görünüm konusunda temkinli." ifadelerine yer verildi.

Para piyasaları açıklamayı hafif şahin bir tavır olarak yorumladı ve Mayıs ayında faiz indirimi ihtimalini duyurudan önceki %80'den yaklaşık %70'e düşürdü.

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