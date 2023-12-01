CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem BAE duyurdu: 30 milyar dolarlık fon oluşturuldu

BAE duyurdu: 30 milyar dolarlık fon oluşturuldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), iklim değişikliği hakkında çözümlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda BAE, iklim değişikliği için 30 milyar dolarlık fon oluşturulduğunu duyurdu.

Oluşturma Tarihi 01 Aralık 2023 15:57

Son Güncelleme Tarihi 01 Aralık 2023 15:57

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), dünyadaki iklim değişikliği çözümleri için 30 milyar dolarlık bir fon oluşturulduğunu açıkladı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nın (COP28) açılışında konuştu.

Al Nahyan, konferansın dünyada birçok meydan okumanın olduğu bir zamanda düzenlendiğine işaret ederek, bunların en önemlileri arasında iklim değişikliği ve bunun hayatın tüm alanlarını etkileyen yansımaları olduğunu söyledi.

İklim değişikliği finansman açığını kapatmak ve bu konudaki çözümler için 30 milyar dolarlık bir fon oluşturulduğunu açıklayan Al Nahyan, bu fonla 2030'a kadar 250 milyar dolarlık yatırımın hedeflendiğini dile getirdi.

Al Nahyan, BAE'nin iklim değişikliği çalışmaları ve yenilenebilir ve temiz enerjiyi finanse etmek için 100 milyar dolar yatırım yaptığını ve gelecek 7 yıl içinde 130 milyar dolar daha yatırım yapmayı hedeflediğini ifade etti.

Expo City Dubai'de dün başlayan konferans 12 Aralık'a kadar devam edecek. Bu yıl başkanlığını BAE'nin yürüttüğü COP28'e 180'den fazla devlet ve hükümet başkanı katılıyor

BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı, iklim değişikliği üzerine yıllık değerlendirmeler yapmak üzere her yıl farklı bir ülkede düzenleniyor.

İlginizi Çekebilir
Goldman Sachs Brent ham petrol için rakam verdi Goldman Sachs Brent ham petrol için rakam verdi 01 Aralık 2023 08:54
S&P 500’den 43 yıl sonra en iyi Kasım S&P 500'den 43 yıl sonra en iyi Kasım 01 Aralık 2023 08:52
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 923 bin 512 liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 923 bin 512 liraya yükseldi 30 Kasım 2023 17:02
EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: İşte 5 aylık zam tablosu! Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: İşte 5 aylık zam tablosu! Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu 30 Kasım 2023 16:26
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 01 Aralık 2023 10:05
Euro Bölgesi’nde işsizlik sabit kaldı Euro Bölgesi'nde işsizlik sabit kaldı 30 Kasım 2023 15:25
Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yüzde 2,4 oldu Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,4 oldu 30 Kasım 2023 15:13
Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı 30 Kasım 2023 15:06
Brent petrolde OPEC+ etkisi Brent petrolde OPEC+ etkisi 30 Kasım 2023 10:00
Güney Kore Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu Güney Kore Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu 30 Kasım 2023 09:50
Fed Bej Kitap: Ekonomik faaliyetler bir önceki rapordan bu yana yavaşladı Fed Bej Kitap: Ekonomik faaliyetler bir önceki rapordan bu yana yavaşladı 30 Kasım 2023 09:46
İngiltere’de otomobil üretimi yatırımların artmasıyla yükseldi İngiltere'de otomobil üretimi yatırımların artmasıyla yükseldi 30 Kasım 2023 09:38
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.012,63
%1,2631
BORSA
1.002,78
%0,2776
DOLAR
1.002,06
%0,206
ALTIN
1.000,00
%0
EURO
1.019,04
%1,9043
BORSA
1.002,08
%0,208
DOLAR
1.001,17
%0,1174
ALTIN
999,36
%-0,0637
EURO
1.071,19
%7,1186
BORSA
1.017,61
%1,7606
DOLAR
1.024,85
%2,4853
ALTIN
1.048,41
%4,8414
EURO
1.617,03
%61,7031
BORSA
1.546,03
%54,6033
DOLAR
1.758,94
%75,8944
ALTIN
1.602,86
%60,2859
EURO
BİST En Aktif Hisseler