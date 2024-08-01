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Bankacılık sektörünün kredi hacmi 14 trilyon lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 26 Temmuz haftasında 84 milyar 862 milyon lira artarak 14 trilyon 363 milyon liraya çıktı.

Oluşturma Tarihi 01 Ağustos 2024 14:55

Son Güncelleme Tarihi 01 Ağustos 2024 14:56

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 26 Temmuz itibarıyla 84 milyar 862 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde kredi hacmi 13 trilyon 915 milyar 501 milyon liradan 14 trilyon 363 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 184 milyar 560 milyon lira artarak 16 trilyon 931 milyar 595 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 745,2 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 26 Temmuz itibarıyla 15 milyar 883 milyon lira yükselişle 1 trilyon 745 milyar 155 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 449 milyar 772 milyon lirası konut, 86 milyar 738 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 208 milyar 645 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 10 milyar 963 milyon lira artarak 1 trilyon 745 milyar 850 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,4 artışla 1 trilyon 496 milyar 629 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 519 milyar 908 milyon lirasını taksitli, 976 milyar 721 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 834 milyon lira artışla 241 milyar 220 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 181 milyar 983 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 41 milyar 186 milyon lira yükselerek 3 trilyon 64 milyar 549 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 2,6 ve 49 milyar 706 milyon liralık azalışla 1 trilyon 832 milyar liraya geriledi.

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