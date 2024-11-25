Barclays S&P 500 endeksi için 2025 tahminini değiştirdi

Barclays, dirençli ABD ekonomisi, enflasyondaki kademeli düşüş ve mega-cap teknoloji hisselerinin güçlü potansiyel kazanç artışı nedeniyle Pazartesi günü S&P 500 endeksi için 2025 tahminini 6.500'den 6.600'e yükseltti.

GOLDMAN VE MORGAN STANLEY DE TAHMİNLERİNİ REVİZE ETTİ

Barclays analistleri, "ABD hisse senetleri için, makro pozitiflerin gelecek yıla doğru negatiflerden daha ağır bastığını düşünüyoruz" dedi. Barclays, ABD Merkez Bankası'nın para politikasını gevşetme döngüsünü sürdürmesi beklenirken, ABD seçimleri sonrası belirsizliğin çözüldüğünü ve işsizlik oranının düşük kaldığını ve bunların birlikte gösterge endeksi artırabileceğini söyledi. Geçen hafta hem Goldman Sachs hem de Morgan Stanley, ABD'de devam eden büyümeye güvenerek endeksin 6.500'e ulaşabileceğini tahmin etti