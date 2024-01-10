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BlackRock 600 çalışanını işten çıkaracak

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, varlık yönetimindeki hızlı değişimlerin ortasında kaynaklarını yeniden tahsis etmeye çalışırken yaklaşık 600 çalışanını ya da küresel işgücünün yaklaşık %3'ünü işten çıkaracak.

Oluşturma Tarihi 10 Ocak 2024 08:54

Son Güncelleme Tarihi 10 Ocak 2024 08:54

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, CEO Larry Fink ve Başkan Rob Kapito Salı günü personele gönderdikleri notta, "Sektörümüzün BlackRock'ın kuruluşundan bu yana hiç olmadığı kadar hızlı değiştiğini görüyoruz. Ve belki de en önemlisi, yeni teknolojiler sektörümüzü ve diğer tüm sektörleri dönüştürmeye hazırlanıyor" dedi.

BlackRock, işin belirli bölümlerini genişlettiği için yapılan işten çıkarmalara rağmen rağmen yıl sonuna kadar daha büyük bir kadroya sahip olmayı beklediğini söyledi.

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