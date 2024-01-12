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BlackRock Global Infrastructure Partners’ı yaklaşık 12,5 milyar dolara satın alacak

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi ABD merkezli BlackRock, altyapı şirketi Global Infrastructure Partners’ın (GIP) yaklaşık 12,5 milyar dolara satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 12 Ocak 2024 15:17

Son Güncelleme Tarihi 12 Ocak 2024 15:17

BlackRock'tan yapılan yazılı açıklamada, çeşitli ülkelerde altyapıya yönelik 100 milyar dolardan fazla değerde varlık yöneten GIP'i satın almak için anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Anlaşmanın 3 milyar dolar nakit ve BlackRock'a ait 12 milyon adi hisse senedi karşılığında gerçekleşeceği bilgisine yer verilen açıklamada, GIP ve BlackRock'un birleşmesiyle kapsamlı bir küresel altyapı şirketi yaratıldığı belirtildi.

BlackRock'a ait 12 milyon hisse ve 3 milyar dolar nakit ödemesiyle anlaşmanın değeri yaklaşık 12,5 milyar dolara ulaşıyor.

GIP yönetici kadrosunun kurulacak yeni altyapı platformunu yöneteceğine işaret edilen açıklamada, BlackRock'la birlikte şirket bünyesindeki altyapıların toplam değerinin 150 milyar doları geçeceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BlackRock Üst Yöneticisi (CEO) Larry Fink, bazı yapısal değişimlerin küresel ekonomiyi yeniden şekillendirmesi nedeniyle altyapının "en heyecan verici" uzun vadeli yatırım fırsatlarından biri olduğunu belirtti.

Hükümetlerin endüstriyel kapasite, enerji bağımsızlığı, kıyıya yakın ve yakın kıyılara ulaşım açısından kendi kendine yeterliliğe önem verdiklerine işaret eden Fink, "Hem fiziksel hem de dijital altyapının daha da genişleyeceğine inanıyoruz. Politika yapıcılar, yeni altyapı teknolojileri ve projeleri için her nesilde bir kez görülen mali teşvikleri uygulamaya henüz yeni başlıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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