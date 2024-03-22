BoE Başkanı Bailey'den piyasalara faiz mesajı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun hedefe doğru ilerlediğinden giderek daha fazla emin olduğunu söyleyerek piyasaların bu yıl birden fazla faiz indirimi beklemekte haklı olduğunun sinyalini verdi.

Financial Times'a konuşan Bailey, daha sıkı politikanın ücret-fiyat spirali riskini ortadan kaldırdığına dair işaretlerin ortasında, BoE Para Politikası Komitesi'nin gelecek toplantılarında faiz indirimlerinin "oyunda" olduğunu söyledi.

Bailey, "Bu havlamayan Sherlock Holmes köpeği gibi. Eğer ikinci tur etkiler ortaya çıkmazsa, bu iyi bir şeydir çünkü para politikası işini yapmıştır" dedi.

BoE Para Politikası Komitesi toplantızının ardından FT'ye konuşan Bailey, Birleşik Krallık ekonomisinde geçen yılın ikinci yarısındaki teknik durgunluğun ne kadar küçük olduğunu vurguladı ve şimdi bir yükselişin yolda olduğuna dair işaretlere işaret etti. "Bu tabii ki iyi bir haber" dedi.

Çarpıcı bir şekilde, Birleşik Krallık'ın "tam istihdamda etkin bir şekilde dezenflasyona gittiğini" sözlerine ekleyen Bailey, enflasyonla mücadelenin genellikle daha yüksek işsizlik pahasına kazanıldığı düşünüldüğünde bu durumun ne kadar sıra dışı olduğunun altını çizdi.

BoE'nin işgücü piyasasının ne kadar sıkı olduğunu değerlendirmeye çalışırken politika belirlemede "dar" bir yolda yürüdüğü anlamına geldiğini söyledi.