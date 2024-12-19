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BoE politika faizini beklentiler sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4,75'te sabit tuttu.

Oluşturma Tarihi 19 Aralık 2024 15:16

Son Güncelleme Tarihi 19 Aralık 2024 15:41

Enflasyonda kalıcılık sinyallerinin görüldüğü İngiltere'de politika faizi sabit kaldı. İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika faizini yüzde 4,75 seviyesinde tuttu. Başkan Yardımcısı Dave Ramsden ve BOE'nin en yeni üyesi Alan Taylor taraf değiştirerek Swati Dhingra'ya katıldı ve faiz indirimine destek verdi.

Karar metninde "Enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefe sürdürülebilir bir şekilde dönmesine yönelik riskler daha da azalana kadar para politikasının yeterince uzun bir süre kısıtlayıcı kalmaya devam etmesi gerekecek" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, geleceğe yönelik faiz indirimleri için kademeli bir yaklaşıma işaret etti.

Bailey yaptığı açıklamada, "Gelecekteki faiz indirimlerine yönelik kademeli bir yaklaşımın doğru olduğunu düşünüyoruz. Ancak ekonomideki belirsizliğin artmasıyla birlikte önümüzdeki yıl faiz oranlarını ne zaman ya da ne kadar düşüreceğimiz konusunda bir taahhütte bulunamayız" ifadelerini kullandı.

Son gelen veriler ülkede ücretlerin tahminlerden fazla yükseldiğine işaret ederken, yıllık enflasyon da sekiz ayın en yüksek seviyesine yükselmişti.

Kararın ardından para piyasalarında 2025'e ilişkin faiz patikası beklentileri de yeniden değişti. Karar öncesinde 2025 için 56 baz puan civarında olan indirim fiyatlaması 62 baz puana yükseldi.

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