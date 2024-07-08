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BoE üyesi Haskel: Faiz oranlarının sabit tutulmasını isterim

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Jonathan Haskel, faiz oranlarının sabit tutulmasını istediğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 08 Temmuz 2024 16:39

Son Güncelleme Tarihi 08 Temmuz 2024 16:40

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Jonathan Haskel, istihdam piyasasında enflasyon baskısı devam ettiği için faiz oranlarını sabit tutmak istediğini söyledi.

Haskel, İşgücü piyasası sıkı olmaya devam ediyor ve bunun hala bozulmasından endişe ediyorum. Altta yatan enflasyonist baskıların sürdürülebilir bir şekilde azaldığına dair daha fazla kesinlik olana kadar faiz oranlarını tutmayı tercih ederim" dedi.

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