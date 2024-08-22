CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

BoE'nin faizi Eylül'de sabit tutması bekleniyor

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faizi eylülde sabit tutması kasımda ise indirime gitmesi bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 22 Ağustos 2024 09:20

Son Güncelleme Tarihi 22 Ağustos 2024 09:20

Ekonomistler, İngiltere Merkez Bankası'nın bu yılın geri kalanında sadece bir kez daha faiz indireceğini, onun da Kasım ayında olacağını düşünüyorlar

Reuters anketine katılan 60 ekonomistin üçü hariç tümü BoE'nin 19 Eylül'de Banka Faizini %5,00'te tutmasını bekliyordu. Üçü 25 baz puanlık bir indirim bekliyordu.

Medyan tahminler, BoE'nin bu yıl Banka Faizini bir kez daha, merkez bankasının bir sonraki üç aylık ekonomik tahmin turunun yapılacağı Kasım ayında % 4,75'e düşüreceğini gösterdi.

Ancak piyasalar Kasım ve Aralık aylarında iki faiz indirimi daha yapılacağını ve yılsonu faiz oranının %4,50 olacağını fiyatlıyor.

Ekonomistlerin %65'i, 60 ekonomistin 39'u, BoE'nin bu yıl sadece bir kez daha faiz indireceğini ve borçlanma maliyetlerini %4,75'te bırakacağını tahmin ediyor. Yirmi kişi iki ya da daha fazla indirim öngörürken, bir kişi ise hiç indirim öngörmüyor.

Medyan tahminler Banka Faizinin Mart sonunda %4,50, Haziran sonunda %4,25 ve üçüncü çeyrekte %3,75'e indirileceğini göstermektedir.

Rabobank'tan Stefan Koopman, "Manşet enflasyonun yılsonuna kadar %2.75-%3.00'e doğru yükseldiğine tanık oluyoruz ve işsizlik sabit kalabilir. TÜFE ve anket verileri enflasyonun gerçekten de gerilediğini, ancak bunun salyangoz hızında olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak, veriler PPK şahinlerini temkinli ve kademeli bir ayarlamayı savunmak için yeterli cephaneyle donatmalıdır" dedi.

Ankete katılan 14 Gilt-edged piyasa yapıcısından (GEMM) 12'si bu yıl Kasım ayında çeyrek puanlık bir indirim öngörürken, ikisi önümüzdeki çeyrekte 50 baz puanlık indirim öngördü.

GEMM'ler arasında Citigroup ve TD Securities, Temmuz ayında yapılan bir ankette yılsonu tahminlerini %4,50'den %4,75'e yükseltmişti.

İlginizi Çekebilir
API petrol stokları sürpriz bir şekilde arttı API petrol stokları sürpriz bir şekilde arttı 21 Ağustos 2024 08:37
Ethereum ETF’lerinden çıkış gerçekleşti Ethereum ETF'lerinden çıkış gerçekleşti 21 Ağustos 2024 08:35
Moskova Borsası yaptırımlara karşı dava açmayı planlıyor Moskova Borsası yaptırımlara karşı dava açmayı planlıyor 21 Ağustos 2024 05:46
Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi haziranda arttı Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi haziranda arttı 20 Ağustos 2024 12:44
Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon temmuzda arttı Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuzda arttı 20 Ağustos 2024 12:41
TL depo alım ihalesine gelen teklif miktarı belli oldu TL depo alım ihalesine gelen teklif miktarı belli oldu 20 Ağustos 2024 12:25
İsveç Merkez Bankası faiz indirimine gitti İsveç Merkez Bankası faiz indirimine gitti 20 Ağustos 2024 11:45
Yurt dışı ÜFE verileri açıklandı Yurt dışı ÜFE verileri açıklandı 20 Ağustos 2024 10:18
Brent petrolde Orta Doğu etkisi sürüyor Brent petrolde Orta Doğu etkisi sürüyor 20 Ağustos 2024 09:41
Çin gösterge kredi faiz oranlarını değiştirmedi Çin gösterge kredi faiz oranlarını değiştirmedi 20 Ağustos 2024 08:51
Rehn: ECB Eylül ayında faizi yeniden düşürebilir Rehn: ECB Eylül ayında faizi yeniden düşürebilir 20 Ağustos 2024 08:49
Wall Street’in ana endeksleri pazartesi gününü zirvede tamamladı Wall Street'in ana endeksleri pazartesi gününü zirvede tamamladı 20 Ağustos 2024 08:46
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler