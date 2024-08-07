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BoJ Başkan Yardımcısı Uchida: Piyasalar istikrarsız olduğunda faiz artırmayacağız

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida, piyasalar istikrarsız olduğunda faiz artırmayacaklarını belirtti.

Oluşturma Tarihi 07 Ağustos 2024 09:45

Son Güncelleme Tarihi 07 Ağustos 2024 09:45

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida, finansal piyasalar istikrarsız olduğunda BoJ'un faiz oranlarını artırmayacağını söyledi.

Uchida, "Yurt içi ve yurt dışı finansal piyasalarda keskin dalgalanmalar gördüğümüz için, şimdilik parasal genişlemenin mevcut seviyelerini korumak gerekiyor." dedi.

Uchida, son piyasa hareketlerinin "aşırı oynak" olduğunu ve BoJ'un şimdilik para politikasını gevşek tutması gerektiğini söyledi. Ayrıca BoJ'un piyasa istikrarsız olduğunda faiz oranlarını artırmayacağını belirterek, Banka'nın geçen haftaki şahin duruşunu geri çekti.

Başkan Yardımcısı, piyasadaki değişiklikler sonucunda ekonomik tahminler, risklere ilişkin görüşler ve öngörülerinde değişiklik gerçekleşme olasılığı olursa, faiz yolunun kesinlikle değişeceğini belirtti.

Uchida, ABD ekonomisinde yumuşak bir iniş başlayacağına inandıklarını söyledi.

Uchida'nın açıklamalarının ardından yen dolara karşı kaybını sürdürdü.

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